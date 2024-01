Potenza: per queste donne e uomini un tuffo nel passato con questo sport intrapreso per la prima volta in città! Ecco i dettagli

L’Associazione per i Diritti degli Anziani ADA di Potenza odv riceverà in visita il Presidente e il Direttore di Potenza Futura, Donato Macchia e Federica D’Andrea presso la propria sede (in via Tirreno, 16) a Potenza giovedì 01 febbraio.

I responsabili di Potenza Futura incontreranno il direttivo e la squadra di calcio camminato dell’ADA di Potenza odv per consegnare le divise e 10 cardiofrequenzimetri da destinare alla pratica del calcio camminato.

Questa disciplina sportiva è stata organizzata e intrapresa per la prima volta nella città di Potenza dalla nostra associazione nell’ambito del progetto “Anziani e Benessere” a partire dal 2023, con la direzione tecnica di Mister Giulio Mancusi, allenatore Uefa B.

Il calcio camminato ha le stesse regole del calcio a cinque, con in più due importantissimi divieti: la corsa e il contrasto.

Queste caratteristiche lo rendono adatto a tutte le età ed in particolar modo alle persone della terza e quarta età che non abbiano patologie pregresse particolarmente invalidanti.

Si tratta di una pratica sportiva che promuove il benessere nella sua interezza: salute fisica, gestione delle emozioni e socializzazione.

Gli anziani (donne e uomini) dell’ADA di Potenza odv hanno mostrato un vivo interesse per il calcio camminato.

Per molti di loro questa attività ha rappresentato un tuffo nel passato, facendo riemergere i ricordi ma soprattutto le emozioni della propria infanzia e giovinezza: incontrarsi con gli amici, fare squadra, sostenere uno sforzo fisico e soprattutto riscoprire la capacità di passare la palla e riuscire ad arrivare in porta.

Durante gli allenamenti, l’attività cardiaca di ognuno di loro è stata attentamente monitorata con l’utilizzo di cardiofrequenzimetri e molti di loro hanno potuto apprezzare un miglioramento della propria condizione generale di salute.

L’intero gruppo dirigente dell’ADA di Potenza odv ha deciso di continuare a investire risorse dell’associazione per il prosieguo dell’attività del calcio camminato anche per gli anni a venire, decidendo inoltre di promuovere questa pratica sportiva come mezzo idoneo all’invecchiamento attivo.

Il Potenza Calcio e la Fondazione Potenza Futura hanno dato all’ADA di Potenza odv il patrocinio morale per la pratica, la promozione e la diffusione del calcio camminato.

Il Presidente del Potenza Calcio e della Fondazione Potenza Futura, Donato Macchia, e il Direttore della Fondazione Potenza Futura, Federica D’Andrea, hanno mostrato la loro vicinanza alla squadra di calcio camminato, venendone a fare conoscenza durante una partita all’aperto nel mese di ottobre.

Ecco le foto.