Potenza: per questi studenti manifestazioni di fine anno scolastico in grande stile! Ecco tutti gli eventi in programma

Settimana ricca di eventi per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “A. Busciolano” di Potenza che si stanno dedicando alle manifestazioni di fine anno scolastico, organizzate in grande stile dopo l’ultimo periodo di emergenza sanitaria in cui non era stato possibile realizzarle in maniera completa.

Come fa sapere l’Istituto:

“Gli alunni della scuola primaria plesso San Nicola, mercoledì 7 giugno a partire dalle ore 15,00 saranno impegnati in una kermesse finale dal titolo “Parole che volano alte e fanno rumore”.

‘Un coro di bambini farà volare in alto le parole gentili scritte su aquiloni, perché proprio quelle parole sanno fare rumore scuotendo gli animi verso un futuro migliore’.

Nella scaletta è previsto un percorso ludico-sportivo a conclusione del progetto “Scuola Attiva Kids” (Siamo tutti al primo posto-lo Sport che unisce) coordinato dalla tutor Katia Romano.

A seguire l’evento “Viaggi all’Opera” (la Musica che include), curato dalla docente Anna Maria Verrastro.

Il prodotto finale è un video che vede protagonisti i bambini e il loro approccio alla musica d’insieme, come crescita e divertimento, oltre che potente mezzo per socializzare e su cui investire per un sano sviluppo emotivo e intellettuale.

Gli alunni poi si esibiranno in un canto a suon di rap contro il bullismo sottolineando la parola RESPECT per tutto ciò che ci circonda.

A conclusione…gli aquiloni, che voleranno (se voleranno!) per portare in alto parole leggere ma capaci di pesare….su chi non sa mettere in pratica gli insegnamenti che esse dettano al cuore semplice dei bambini: amicizia, solidarietà, disponibilità …..pensieri, comportamenti e valori positivi.

Si ringraziano tutti i docenti per la voglia di mettersi continuamente in gioco, i collaboratori scolastici per la preziosa disponibilità, gli alunni per l’entusiasmo che manifestano e, in primis il Dirigente Scolastico prof. Rocco Telesca, per aver fortemente creduto nella realizzazione del progetto d’ istituto: ‘Siamo tutti brutti anatroccoli’ che ha affrontato una tematica così tristemente attuale quale il bullismo”.

Di seguito la locandina e il programma della giornata.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)