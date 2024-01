Potenza: per questo ufficio nuovi orari di ricevimento del pubblico. I dettagli

L’Ufficio ‘Entrate tributarie’ del Comune di Potenza ha comunicato la rimodulazione, temporanea, degli orari di ricevimento del pubblico.

Gli orari di ricevimento, a decorrere da Mercoledì 3 Gennaio 2024, saranno i seguenti:

dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 12.30 i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

Lo stesso Ufficio (piano terra a sinistra della sede comunale di Via Parco Sant’Antonio La Macchia) comunica, inoltre, che durante l’orario di sportello non potranno essere trattate più di 12 (dodici) pratiche per Tipologia delle lettere ‘A’ (Imu-Tasi) e ‘B’ (Taric).

Lo Sportello Taric organizzato da Acta S.p.A. (piano terra a destra della sede comunale di via Parco Sant’Antonio La Macchia) seguirà diverso e autonomo indirizzo circa l’attività di ricevimento degli utenti.

L’Ufficio ‘Entrate tributarie’ potrà essere sempre contattato mediante posta elettronica, all’indirizzo e- mail segreteria.tributi@comune.potenza.it , ovvero mediante posta elettronica certificata (pec) Sede comunale di Via Parco Sant’Antonio La Macchia 85100 – Potenza Dirigente: Vito Di Lascio Pec: protocollo@pec.comune.potenza.it E-mail: vito.dilascio@comune.potenza.it – tel: 0971/415227 all’indirizzo protocollo@pec.comune.potenza.it ovvero telefonicamente ai numeri con prefisso 0971 – 415407 – 415349 – 415401 – 415319 – 415331– 415296 – 415290 – 415383 – 415312 – 415287-215297 esclusivamente nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 11.15.

È possibile, inoltre, consegnare al protocollo del Comune al seguente indirizzo: Comune di Potenza – Ufficio ‘Entrate tributarie’ – Via Parco Sant’Antonio La Macchia – 85100 Potenza (PZ) ovvero inviare a mezzo posta, via posta elettronica o a mezzo pec, ogni comunicazione, denuncia o dichiarazione in formato cartaceo , utilizzando la modulistica reperibile all’indirizzo: http://www.comune.potenza.it/?page_id=41743 così come, sempre mediante internet, sul sito web del Comune, è possibile acquisire ogni informazione accedendo alla pagina web http://www.comune.potenza.it/?page_id=16021 . La disposizione è valida fino al 30 giugno 2024.