Potenza: per un giorno l’Archivio di Stato apre la Sala studio per ridare voce alle donne del passato! L’iniziativa

L’Archivio di Stato di Potenza, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, apre la Sala studio per ridare voce alle donne del passato che hanno subito violenze e soprusi.

Soltanto per sabato 25 novembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 verrà allestito un percorso documentario che attraverso gli atti e i processi proverà a ridare la parola alle nostre antenate vittime di maltrattamenti e ingiurie.

A cura di:

Angela Castronuovo e Tiziana Pirretti

Indirizzi di saluto: Andrea Alberto Moramarco