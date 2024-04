Potenza: per via Cavour, corso Garibaldi, via Acerenza, via C. Bo, via Sinni, modifiche alla circolazione. I dettagli

Nuove modifiche alla circolazione a Potenza.

Ecco cosa stabilisce l’Ordinanza n. 124/2024 per via Cavour, corso Garibaldi, via R. Acerenza, via C. Bo, via Sinni:

“Premesso che, è pervenuta in data 11 aprile 2024 prot. n° 39575, l’istanza con la quale “E DISTRIBUZIONE” chiede, il divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati (0-24), restringimento della carreggiata il senso unico alternato, e/o se necessario la chiusura momentanea del tronco di strada oggetto dei lavori dal giorno 15/4/2024 “lavori PNRR aut. 2701708” sui seguenti tronchi di strada, tronco 1°, dal giorno 15/4/2024 al giorno 24/4/2024, via Cavour, corso Garibaldi, via R. Acerenza, (chiusura al traffico della semi carreggiata), tronco 2° dal giorno 24/4/2024 per una durata temporale presunta di gg. 25 lavorativi, via C. Bo, via R. Acerenza, via Sinni, i lavori verranno eseguiti dall’impresa “CARGO S.R.L.”;

Considerato che, è necessario emettere apposita Ordinanza di divieto di sosta con rimozione ambo i lati (0-24), restringimento della carreggiata e/o il senso unico alternato, e/o se necessario la chiusura momentanea dell’asse viario interessato dai lavori, delle vie indicate in premessa, per procedere volta per volta alla perimetrazione del cantiere da parte della ditta incaricata dalla richiedente soc. “CARGO S.R.L.” salvaguardando la pubblica e privata incolumità;

Vista:

l’autorizzazione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico rilasciata da questa U.D. in data 12/3/2024 prot. 28763/2024;

Visto:

– il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7);

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

il divieto di sosta con rimozione ambo i lati (0-24), restringimento della carreggiata, il senso unico alternato, regolamentato da segnaletica e movieri, e/o se necessario la chiusura momentanea dell’asse viario interessato dai lavori, individuando per quest’ultimo, un percorso alternativo per i veicoli e i pedoni adeguato, come di seguito:

TRONCO 1° , dal giorno 15/4/2024 al giorno 24/4/2024 , in via Cavour, corso Garibaldi, via R. Acerenza, (chiusura al traffico della semi carreggiata);