“Pietoso e pericoloso stato di questa scala in via Acerenza, proprio al di sotto dell’area della Torre Guevara in riqualificazione“.

Così denuncia un cittadino potentino alla nostra Redazione che spiega ulteriormente:

“Sono passati mesi ma nulla si muove, probabilmente nel degrado generale la cosa non spicca ma non credo sia una buona scusa per lasciarla in queste condizioni”.

Ecco la foto.