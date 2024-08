Potenza: più controlli (e multe) della Polizia locale che utilizzerà un nuovo dispositivo. Ecco di cosa si tratta

La Polizia locale a Potenza potenzierà i controlli sul territorio comunale attraverso l’utilizzo dello ‘street control”: uno strumento attrezzato con videocamera wifi ANPR, con lettura delle targhe, montato sul tetto delle auto di servizio, e un software specifico che consente la rilevazione automatica delle violazioni, attraverso l’acquisizione delle relative immagini.I controlli saranno effettuati, di norma, due volte alla settimana, in differenti fasce orarie, secondo una programmazione definita, che sarà resa nota ai cittadini, con pubblicazione delle informazioni sul sito internet del Comune di Potenza.Saranno sanzionate le soste sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, in doppia fila e ove viga il divieto di sosta o di fermata.L’apparecchiatura sarà utilizzata sia in modalità statica che dinamica, per la verifica sia delle soste, sia delle coperture assicurative e delle revisioni.Sottolinea la comandante della Polizia locale Maria Santoro:“L’obiettivo è quello di potenziare i controlli di polizia stradale al fine di aumentare la sicurezza stradale; anche le soste in violazione del Codice della Strada, infatti, minano la tutela della circolazione degli ‘utenti deboli’ della strada (bambini, anziani, persone con disabilità e altri) che spesso, non potendo usufruire dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali, sono costretti a circolare direttamente sulla sede stradale.Lo ‘street control’ consentirà di velocizzare il procedimento sanzionatorio e di verificare in tempo reale l’assenza di assicurazione o revisione.Le attività con lo ‘street control’ saranno compartecipate in quanto l’obiettivo prioritario è la sicurezza stradale e una città più ordinata e fruibile per tutti”.