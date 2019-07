Potenza, possibili rallentamenti per questi lavori: ecco le zone interessate

Il Comune di Potenza comunica l’Apposizione segnaletica provvisoria di circolazione a partire dal 29 Luglio e fino all’ultimazione dei lavori previsti per il 22/10/2019 per lavori urgenti di segnaletica stradale orizzontale per il potenziamento e miglioramento incroci nelle zone II (aree prossime impianti meccanizzati) e zona IV (via Zara) e in diversi punti della città:

Via Vaccaro (parte bassa dall’incrocio con via Vespucci con via dei Frassini);

Via Vespucci;

Viale Dante;

Via Verdi;

Piazza Verdi e area mercatale;

Via Petrarca;

Via Torraca;

Via Nicola Sole;

Viale Marconi;

Via Viviani;

Via Nazario Sauro;

Via Leonardo da Vinci;

Via Rossini;

Via Torricelli;

Via Ariosto;

Via Carducci;

Via Tasso;

Via Fermi;

Via Puccini;

Viale dell’Unicef;

Via Matera;

Via Mantova;

Via Roma;

Via Siena;

Piazza Zara;