Acerenza si prepara all’attesissimo corteo storico che ricorda la costruzione della Cattedrale: nel 1080…

L’Amministrazione Comunale di Acerenza, presenta il Calendario Eventi Estivi 2019 che contiene un’ampia offerta di iniziative, di valenza artistica, sociale, sportiva, culturale e religiosa e che mira a rafforzare l’attrattività turistica del territorio e il senso di appartenenza per chi vi risiede.

Il fine del programma delle manifestazioni estive 2019, attraverso una proficua collaborazione con gli operatori commerciali e con le varie associazioni, è legato alla volontà di animare sempre di più la vita nel borgo per i residenti e per i tanti turisti, dando anche la possibilità a gruppi locali e giovani artisti di esibirsi in pubblico, per incentivare il talento di tutti.

Il Sindaco di Acerenza, Fernando Scattone, nel ringraziare tutte le associazioni che hanno risposto all’appello dell’Amministrazione per la realizzazione dell’iniziativa, ha illustrato il programma nel dettaglio:

“Diversi gli appuntamenti culturali che si svolgeranno, tra cui segnaliamo:

le date del 3 e 4 Agosto in cui si svolgerà l’evento “Capitale per un giorno”, un unico contenitore che coinvolgerà nel borgo antico di Acerenza, artisti, pittori, musicisti oltre che convegni, mostre e presentazioni di libri;

evento di punta dell’Agosto Acheruntino, la Rievocazione Storica “Dai Longobardi ai Normanni, storia di una Cattedrale”, giunta alla sua 29° edizione, organizzata dall’Associazione Culturale Acheruntia, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nella zona del Vulture-Alto Bradano.

Il Corteo, che si svolgerà ad Acerenza, come di consueto il 12 Agosto, a partire dalle ore 19.00 è incentrato sugli eventi che intorno all’anno 1080 caratterizzarono la costruzione della Cattedrale nel passaggio dalla dominazione Longobarda a quella Normanna.

La manifestazione ingloberà al suo interno la classica sfilata di abiti d’epoca medievale, oltre 200 figuranti e le piazze verranno animate da tamburini, mangiafuoco, musici, commedianti e sbandieratori.

L’intero centro storico si tramuta in un teatro a cielo aperto, il cui fulcro è la rappresentazione teatrale nella quale i protagonisti faranno rivivere le controversie e gli accordi che portarono all’edificazione di uno dei monumenti più conosciuti del sud Italia.

Per le vie del borgo sarà possibile degustare piatti tipici del tempo, fare una sosta al mercato medievale, lasciarsi immortalare con gli abiti dell’epoca, celebrando la storia della maestosa Cattedrale.

Spazio poi ad una serie di iniziative, tra cui, la V ° edizione della Notte Bianca, 10 e il Festival dei Prodotti tipici, 17 e 18 Agosto, organizzate dalla Pro Loco che propongono il coinvolgimento di giovani artisti e di stand gastronomici finalizzati alla riscoperta di antichi sapori legati all’enogastronomia locale oltre che a risvegliare uno spirito di appartenenza alla storia”.