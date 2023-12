Potenza: prestazione molto convincente per l’Academy! Ecco come è finita la partita contro il Polisportiva Portici

L’Academy si congeda dal suo pubblico per il 2023 con la prestazione probabilmente più convincente di questo inizio di stagione, superando Polisportiva Portici 2000 75-62.

Il successo sugli uomini di Massaro tiene i potentini sempre in testa alla classifica in coabitazione con Caiazzo e Parete e quindi ancora in lizza per il platonico titolo di campioni d’Inverno a 40’ dal termine del girone d’andata, dopo aver conquistato già sette giorni fa la qualificazione alla Final Four di Coppa Campania.

I rossoblù ottengono una vittoria per nulla banale per le condizioni in cui arriva, ovvero dovendo rinunciare a Cagnacci (febbre) e Naddeo (sulla via del recupero dall’infortunio partito con l’Antoniana), chiedendo sforzi supplementari sia a Pace che Esposito (in campo con 38 di febbre), ma la risposta generale è di quelle più confortanti soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento difensivo.

Quando, infatti, ad un subito ispiratissimo Borioni (14 dei 16 punti dei suoi nel primo quarto, già a 22 a metà gara) si associano anche i canestri di Pace e Banin, Potenza, non subendo punti per cinque lunghi minuti, doppia per la prima volta gli avversari (30-15 al 15’), i quali sono comunque bravi, una volta sbloccatisi con Greco e Cullia, a non mollare del tutto la presa e restare tutto sommato a contatto alla pausa lunga soprattutto con le seconde opzioni.

Nell’alternarsi dei protagonisti tra i padroni di casa è il turno di Esposito – tutti nel terzo quarto i suoi dodici punti – così le sue triple, insieme a cinque punti di Banin, respingono il tentativo di rientro porticese anche grazie a qualche accorgimento difensivo, con l’Academy che trova addirittura il +25 (64-39 al 28’) stavolta con un gioco da quattro punti della quarantenne ala potentina.

Il parziale si dilata e tocca anche il +31 ad inizio di quarto periodo (74-43 al 32’) con la quinta tripla di Borioni (per la prima volta a quota 30 in stagione) ed è solo nel finale, nel quale c’è spazio anche per i più piccoli della squadra, che Lorusso e compagni allentano un po’ la presa, subendo un ambio break che permette alla Growatt di riportare lo svantaggio entro limiti decisamente più contenuti alla sirena finale.

Academy Basket Potenza – Growatt Portici 2000 75-62 (16-15; 39-28; 66-41)

Academy: Banin 13, Vece, Pace 5, Lorusso 8, Borioni 30, Assui 2, Guglielmi, Cagnacci ne, Serra, Naddeo ne, Esposito 12. All. Bochiccio

Growatt: Cirillo, Cautiero 4, Minieri, Campa, Greco 21, Abete 14, Chiacchio, Lombardo, Vecchione 6, Cullia 8, Sabellico 9. All. Massaro

Arbitri: Petrillo di Avellino e Argenio di Mercogliano