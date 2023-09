Potenza, primato nazionale: la provincia ottiene oltre 40 milioni di euro per 37 interventi! Ecco in quali scuole

“Si avvìa un anno scolastico molto importante per la nostra regione e per le nostre comunità locali, segnato, per quel che concerne la Provincia di Potenza, da importanti risultati sul piano del sistema dell’edilizia scolastica da rimodernare e riformulare guardando alla prospettiva numerica della popolazione scolastica.

Da qui parte la nostra azione tesa a garantire sul piano generale le opportunità maggiori per le nostre scuole”.

Lo dichiara il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano che traccia un quadro degli interventi nel settore della edilizia scolastica tesi a garantire condizioni sempre migliori ai nostri studenti.

Ha aggiunto Giordano:

“Non è casuale che con i progetti approvati sui fondi del PNRR, il nostro Ente ha ricevuto finanziamenti pari a complessivi € 40.566.551,90 milioni di Euro per 37 interventi scolastici.

Al di là della soddisfazione per la consistenza del finanziamento raccolto nell’ambito del PNRR e per il primato nazionale raggiunto dall’Ente (atteso che, in base ai dati forniti dall’UPI, nessun’altra Provincia italiana ha realizzato l’en plein dei finanziamenti disponibili nel settore dell’edilizia scolastica) si evidenzia preliminarmente che la nostra azione è stata particolarmente efficace nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in quanto ha ottenuto, progettato e appaltato entro i termini, il nutrito elenco di finanziamenti (ventisette opere in altrettanti edifici scolastici) rientranti nei Piani d’intervento per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza (i c.d. “Piani Province e Città metropolitane”)

In questo contesto, si evidenziano gli interventi previsti:

a Lavello (6.594.500,00 per la sede innovativa dell’Istituto Tecnico Agrario),

il miglioramento degli Istituti “Di Pasca” e S.Rosa” a Potenza (4.400.00,00),

la realizzazione dell’Istituto “Levi” a Rionero in Vulture (1.826.000,00),

il miglioramento sismico del “De Sarlo” a Lagonegro,

le Palestre del “Gianturco” e del “Nitti” e l’Istituto “Giorgi” a Potenza

o ancora, tra gli altri interventi, l’adeguamento del “Mediafor” del Capoluogo di regione” e quello poderoso del Lice Scientifico “Galilei” di Potenza per un totale di oltre 4.800.000,00.

Non è un caso che la Provincia di Potenza, dopo aver candidato 9 progetti ai rispettivi avvisi per i finanziamenti, ha ottenuto il riconoscimento del massimo degli stessi garantendo la costante crescita della qualità degli edifici in termini di efficienza e sicurezza.

Eppure le criticità emergono su altri livelli.

“Il comma 557 dell’art.1 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 (c.d. Legge di Bilancio 2023) prevede, tra l’altro, un parametro che stravolge quello previgente stabilendo che il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA (direttore dei Srrvizi Generali e Amministrativi) sia distribuito con l’applicazione di un coefficiente non inferiore a 900 e non superiore a 1000.

Inoltre, la norma stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali.

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n.1 del 03/03/2023, ha espresso la sua netta contrarietà sull’applicazione del coefficiente di 900 studenti previsto dal comma 557 dell’art.1 della Legge di bilancio n.197 del 29/12/2022, in quanto gli Istituti scolastici sono ubicati in comuni montani o svantaggiati e con bassa densità abitativa che, pertanto, devono essere salvaguardati, cosi come disposto dal citato comma 557.

Resta fermo per noi il numero minimo di 400 studenti, fissato per i Comuni e le aree montane.

E questa ci sembra la risposta più efficace da dare augurando un buon anno a tutte le componenti scolastiche del nostro territorio”.a

