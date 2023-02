Potenza: primo corso di formazione per favorire l’inserimento dei lavoratori. Ecco i dettagli

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro darà avvio domani, alle ore 11:00, presso la sede di EFMEA – CPT, in via dell’edilizia 2d a Potenza, al I corso di formazione per favorire l’inserimento socio lavorativo dei richiedenti e titolari di protezione internazionale.

La Prefettura di Potenza è tra le 18 Prefetture d’Italia individuata per dare attuazione, a livello locale, al Protocollo nazionale sottoscritto dai Ministeri dell’Interno e del Lavoro, da ANCE ed OO.SS. di categoria sull’inserimento socio lavorativo dei richiedenti asilo.

All’incontro di domani saranno presenti anche:

l’Assessore alle attività produttive della Regione Basilicata;

il Direttore Regionale INAIL;

il Presidente di ANCE e quello di EFMEA-CPT;

i Segretari delle OO.SS. di categoria;

i gestori dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo partecipanti al progetto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)