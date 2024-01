Potenza: problemi al Centro per l’Impiego. Ecco che cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della FP CGIL CISL FP UIL FPL:

“Durante l’assemblea sindacale degli operatori dell’ARLAB, promossa da FP CGIL, CISL FP E UIL FPL sono state affrontate le forti criticità che vive l’Agenzia.

Nel mentre è in corso di completamento il piano di potenziamento dei centri per l’impiego dell’anno 2021.

I Segretari regionali Carmen Sabatella, Giuseppe Bollettino e Antonio Guglielmi hanno sottolineato lo sforzo fatto con l’approvazione del Contratto integrativo (parte giuridica 2023 2025 ed economica 2023) del piano dei Fabbisogni 2023/2025 (PIAO) e del regolamento della mobilità interna ma hanno evidenziato anche i limiti dell’Amministrazione che procede con troppa lentezza e che sia sul PIAO che sul Regolamento della mobilità interna non ha accolto alcune precise richieste delle OO.SS.

Il dibattito vivace ed articolato ha più volte sottolineato l’esigenza di un’azione ancora più incisiva da parte delle OOSS per sollecitare l’Amministrazione a dare corso agli impegni presi rispetto alla Mobilità interna completando rapidamente il piano assunzionale 2021 e predisponendo il bando delle progressioni verticali, previste dal citato PIAO.

Ciò consentirebbe di incrementare a 7 i posti a disposizione.

Relativamente alla scadenza dei tempi determinati, l’Assemblea sollecita l’Assessore Casino a convocare le OOSS per individuare le risorse finalizzate alla proroga fino a 36 mesi dei contratti anche per non perdere risorse umane e professionali preziose per il buon funzionamento dell’Agenzia.

L’Assemblea, inoltre, ha evidenziato la necessità di trasmettere in tempi brevi all’OIV la documentazione relativa alla produttività degli anni 2021, 2022, 2023 atteso che gli operatori dei CPI e dell’ARLAB sono fermi al pagamento dell’anno 2020.

Contestualmente occorre risolvere a breve i problemi di infrastrutturazione tecnologica e logistica delle sedi con particolare riferimento alla Sicurezza degli operatori che può essere garantita a pieno solo attraverso l’attivazione del servizio di Vigilanza in tutte le sedi.

Il Centro per l’Impiego di Potenza in particolare è alle prese con problemi di forte carenza di organico anche a fronte di numerose richieste di mobilità e con mezzi tecnologici obsoleti.

Infine è stata da più parte sollecitata la necessità di definire i nuovi Profili professionali per impiegare gli operatori secondo le qualifiche e i livelli di inquadramento per cui sono stati assunti.

Tutto ciò premesso, le OO. SS. FP CGIL, CISL FP UIL FPL chiedono un incontro urgente all’ARLAB al fine di risolvere le criticità presenti.

In assenza di una convocazione a breve, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL metteranno in campo ogni iniziativa utile per costringere l’Amministrazione ad intervenire, a partire dal blocco di tutte le attività.

Sollecitano, infine, l’Assessore Casino a convocare un incontro, già più volte richiesto, per individuare un percorso finalizzato alla stabilizzazione dei tempi determinati”.