Potenza, procedono senza sosta i lavori alla “Palestra Rotary”: ecco gli aggiornamenti

Fanno sapere in una nota congiunta gli assessori Anna Grieco, Gerardo Nardiello e Francesco C. Giuzio, rispettivamente con deleghe alle Politiche sociali, alle Manutenzioni e a Bucaletto:

“Procedono senza sosta i lavori alla struttura ‘Palestra Rotary’, luogo che da anni ospita le attività del Centro Socio Educativo Diurno, un servizio semi-residenziale per l’accoglienza diurna di persone con disabilità medio-grave tra i 18 e i 65 anni.

Lo sforzo significativo dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Telesca, proseguono sostanziatosi nel concretizzare un intervento di circa 45 mila euro per le necessarie manutenzioni straordinarie, ha dato impulso alla risoluzione di problematiche risapute già dal 2023.

A oggi l’impresa BNC è entrata nella fase centrale dei lavori e con grande professionalità sta procedendo per consegnare la struttura entro la fine del mese di febbraio 2025.

L’unico obiettivo è quello di poter restituire il prima possibile una struttura adeguata alle esigenze degli utenti e degli operatori del Centro Socio Educativo Diurno, sopperendo alle negligenze del passato” spiegano gli assessori Grieco, Nardiello e Giuzio.

Il nostro grazie va al sindaco Telesca e agli uffici della Unità di direzione.

Patrimonio e Manutenzione e della Unità di direzione Servizi alla Persona, per aver compreso l’urgenza di questo intervento e per aver lavorato giorno e notte affinché si potesse procedere in maniera spedita.

Cogliamo nuovamente l’occasione per ringraziare le famiglie dei beneficiari che hanno dovuto subire i disagi, relativi prima alla chiusura e poi allo spostamento delle attività nella struttura di Parco Tre Fontane;

struttura messa a disposizione dall’ATER Potenza, grazie a un dialogo costruttivo tra attori istituzionali nei differenti livelli”.