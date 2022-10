Potenza pronta a celebrare il suo amato Patrono San Gerardo: il programma

Il 30 Ottobre, Potenza ricorda il suo Santo Patrono, Gerardo Della Porta, vescovo della città dal 1111 al 1119 e venerato come santo dalla Chiesa cattolica.

Nato a Piacenza da una famiglia di nobili origini (i marchesi Della Porta), Gerardo si diresse verso l’Italia meridionale forse alla volta dei luoghi santi, ma giunto a Potenza decise di dedicarsi alla vita apostolica.

Fu tale il suo impegno che andò a svolgere il ruolo di vescovo della città, carica vacante dal 1099, data della morte del precedente vescovo, anche lui di nome Gerardo.

Fu proclamato vescovo ad Acerenza nel 1111 e portò la Chiesa avanti per otto anni.

Le sue reliquie sono riposte in un sarcofago nel Duomo di Potenza.

Dopo solo cinque anni dalla morte, nel 1124, papa Callisto II lo proclamò Santo.

Viene onorato principalmente il 30 Maggio, ossia il giorno della traslazione delle sue reliquie, ma anche il 30 Ottobre, giorno della sua morte.

La ricorrenza avrà solo un risvolto religioso e culminerà in una concelebrazione in Cattedrale alle ore 18:00.

A presiederla sarà mons. Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza, la città di provenienza di San Gerardo che, pellegrino in terra santa, si fermò a Potenza, colpito dalla miseria in cui versava la città.

In onore del Santo domani sabato 29 ottobre, vigilia della festività, sempre in cattedrale si terrà, alle 19.30, un concerto della cappella musicale, che riproporrà l’inno di san Gerardo musicato dal maestro e sacerdote Lorenzo Perosi.

