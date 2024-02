Potenza: prosegue la collaborazione tra Polizia locale e militari dell’esercito per garantire la sicurezza dei cittadini. I dettagli

La Comandante della Polizia locale Maria Santoro, nel suo ufficio all’interno del Mobility center, sede municipale di via Nazario Sauro, ha ricevuto il colonnello Gennaro Scotto di Santolo, Comandante Militare Esercito ‘Basilicata’.

Durante il cordiale incontro, la Comandante Santoro, ha auspicato che “il clima di collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra la Polizia locale e i militari dell’esercito, possa proseguire per offrire alla città servizi volti a garantire la sicurezza dei potentini e l’attenzione che agli stessi è dovuta da chi, come noi, opera per il bene comune”.

Il Comandante Scotto di Santolo, per parte sua, ha garantito che l’impegno dell’Esercito in Basilicata proseguirà, con la finalità di consolidare i rapporti tra l’Esercito e la collettività potentina e lucana.