Potenza: in provincia i Carabinieri incontrano i cittadini in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ricorrente il 25 novembre, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza ha avviato una serie di iniziative volte ad incontrare la popolazione per fornire dei preziosi consigli finalizzati a contrastare al meglio tale fenomeno, oltre che proporne una stima in termini di dati, tracciando un punto di situazione su quella che è la reale e rilevante portata del delicato ambito.

In tale contesto, nella serata di domenica scorsa, presso la sala consiliare del Municipio di Vietri di Potenza, organizzato dalla locale Amministrazione comunale, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Potenza – Capitano Alberto Calabria – ha incontrato una numerosa platea, di almeno 100 persone, di diversa età.

Nella circostanza sono stati forniti suggerimenti utili su come poter affrontare possibili aspetti che caratterizzano il particolare fenomeno, riconoscendone anticipatamente le situazioni di maggiore rischio.

Sono state descritte le principali linee guida relative alla nuova normativa, generalmente ricordata come il cd. “Codice Rosso”, di fatto costituita dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69, entrata in vigore il successivo 9 agosto, ad oggetto “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, in relazione alla quale è stata rappresentata la quotidiana attività fornita dai Carabinieri a tutela delle vittime di tali tipologie di violenza, specificamente condotta dai numerosi presidi che l’Arma potentina conta sull’intero territorio di competenza, quali i 7 Comandi di Compagnia e le 76 Stazioni.

Nel dettaglio si è fatto riferimento alle peculiari indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, che in casi del genere richiedono una particolare attenzione e valutazione agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, nel rispetto anche di una puntuale tempistica che occorre considerare, per poter adottare idonee misure risolutive a tutela della vittima.

Difatti, in tale ottica, la Benemerita, nel tempo, ha qualificato specifiche figure professionali interne capaci di fronteggiare al meglio situazioni di disagio e sofferenza che connotano episodi di violenza che, oramai, si manifestano nelle modalità e condizioni più diverse.

L’iniziativa, che ha riscosso un notevole successo di pubblico, grazie all’impegno degli organizzatori che hanno coinvolto varie fasce della popolazione locale, è da annoverare tra le numerose altre attività preventive che l’Arma dei Carabinieri predisporrà su tutto il territorio provinciale, nello specifico settore ed a tutela della legalità, considerandone le sue molteplici forme, finalizzate ad accrescere il livello di sicurezza tra la cittadinanza.