Potenza, al buio alcune zone “colpite da un numero significativo di furti in abitazione”: questa l’interrogazione

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marco Falconeri ha presentato un’interrogazione relativa all’illuminazione pubblica cittadina:

“PREMESSO CHE

come segnalato da diversi cittadini e riportato dagli organi di stampa, sembra che diverse zone della città siano al buio a causa del malfunzionamento della pubblica illuminazione;

in particolare da rilevamenti empirici resterebbero al buio parzialmente aree che vanno da via Ciccotti a via De Coubertin, fino alla rotatoria che porta a Contrada Botte con circa 16 pali della luce non funzionanti;

ampie aree della Zona Industriale siano totalmente al buio compreso il Ponte Musumeci candidato a patrimonio mondiale dell’Unesco;

dall’inizio del ponte di Macchia Romana fino all’imbocco di via Giovanni XXIII sono stati contati circa 30 lampioni spenti su 47 presenti lungo la rete stradale;

in zona di Macchia Romana, in via Oscar Romero, via Martin Luter King e via Luthuli vi sia carenza di lampioni;

in un tratto di «via Appia» ne sono stati segnalati dieci non in funzione;

particolari criticità si rilevano poi nelle contrade con ampie zone dove da tempo non vengono sostituite le lampade;

CONSIDERATO CHE

ciò determina una situazione di difficoltà per la circolazione stradale e pedonale oltre che per ragioni di pubblica sicurezza;

questa situazione soprattutto nelle contrade, colpite da un numero significativo di furti in abitazione, desta particolare allarme.

Tutto ciò premesso, si interrogano il Sindaco e l’assessore preposto per conoscere

1) quale sia la situazione dell’illuminazione in città;

2) quali interventi siano previsti per garantire l’ottimale illuminazione cittadina”.