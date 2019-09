Potenza: in provincia un nuovo sportello per tutelare i consumatori! Ecco i dettagli

L’ADOC Basilicata, al fine di tutelare e assistere i consumatori, ha inaugurato uno sportello ADOC anche nel Comune di Lagonegro, in via S. Francesco, presso la Camera Sindacale della UIL.

L’ufficio offrirà i servizi usuali dell’ADOC, assistendo i consumatori su:

irregolarità contrattuali relative ad acquisti dentro e fuori i locali commerciali;

acquisti tramite vendite a distanza e televendite;

prestazioni di professionisti e artigiani;

disservizi società di telefonia;

disservizi società di forniture energetiche;

disservizi di banche e assicurazioni;

vendite immobiliari;

risoluzione controversie relative a inadempimenti contrattuali da parte di banche, assicurazioni (RC Auto) e finanziarie;

disservizi Poste Italiane, Tour Operator e società di servizi.

Inoltre, la sede ADOC di Lagonegro aderirà al progetto “e-RA digitale” finanziato dal MISE.

Lo sportello, infatti, due ore alla settimana si occuperà anche di fornire supporto al cittadino riguardo gli acquisti on-line, indicando al consumatore le giuste modalità e procedure da seguire nel mondo dell’E-commerce.

Oltre a ciò, verranno organizzati degli incontri nelle scuole con lo scopo di informare e preparare gli studenti ad autotutelarsi nella rete.

L’Ente sottolinea che, in caso di necessità, l’ADOC di Lagonegro e tutte le altre sedi dell’ADOC Basilicata rimarranno come sempre a disposizione dei consumatori per affrontare insieme eventuali problematiche.