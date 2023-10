Potenza, questa strada in provincia chiusa per incidente: Anas sul posto! Ecco i dettagli

Anas comunica:

“La strada statale 598 ‘Di Fondo Valle d’Agri’ è provvisoriamente chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto al km 39, in località Marsicovetere (PZ).

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un furgone sono entrati in collisione e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità – provvisoriamente deviata agli svincoli di Villa d’Agri (km 37,500) e Zona Industriale di Viggiano (km44,500) – e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.a

