La strada statale 18 sarà chiusa per lavori, nel tratto fra Sapri, in provincia di Salerno, e Acquafredda di Maratea, in entrambi i sensi di marcia, nella giornata di domani, 19 dicembre, e in quella di giovedì 21, dalle 9:00 alle 13:00

E’ quanto ha disposto un’ordinanza dell’Anas per consentire i lavori di scavo della galleria dei Crivi con l’utilizzo di esplosivo.