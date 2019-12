Potenza: questa strada riaperta al traffico “per dare una risposta a commercianti e residenti”! I dettagli

L’assessore alla Viabilità Giuseppe Pernice comunica che:

“dalle ore 18:00 di oggi, 23 Dicembre, è disposta la riapertura al traffico di via Calabria.

Per chi percorre via Angilla Vecchia in direzione rotatoria viale Firenze – via Messina, all’altezza della trattoria Sarricchio sarà dunque possibile percorrere sia viale Firenze sia via Calabria.

La decisione è stata presa per dare una risposta alle richieste di commercianti e residenti della zona interessata da un’importante volume di traffico, al fine di agevolarne lo scorrimento.

Per quanti da via Angilla Vecchia – via Calabria dovessero raggiungere la zona di Santa Maria ribadisco la possibilità di utilizzare il sottopasso accanto al parco Baden Powell, nei pressi dell’autoparco provinciale, in direzione piazzale della stazione – via Sicilia”.