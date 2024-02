Potenza: quest’anno una grande festa in maschera, non itinerante ma stazionaria! Ecco tutte le novità

Sarà una sfilata di Carnevale nel segno dell’inclusione e della concordia, quella che si terrà a Potenza, Domenica 11 Febbraio.

L’inizio della festa in piazza è prevista alle ore 16:00 in piazza don Bosco.

Come già accennato sopra, sarà una festa con maschere e gruppi mascherati liberamente ispirata all’inclusione, alla pace, alla parità di genere, intelligenza artificiale e ambiente.

Spiegano gli organizzatori:

“Dopo 5 edizioni di sfilate itineranti a tema (2017 #NESSUNO ESCLUSO – 2018 #DIRETTI AL FUTURO – 2019 #APERTI ALLA CONOSCENZA – 2020 #SOSPINTI DALL’ALLEGRIA – 2023 #VERSO UNA CITTA’ CONCORDE),

per quest’anno è stata accolta la proposta di una grande festa in maschera, non itinerante ma stazionaria, da tenersi in piazza Don Bosco, la più ampia e capiente della città, ben raggiungibile ed adeguatamente servita, anche grazie agli ambienti, agli spazi, i servizi e le risorse umane dei Salesiani.

Per questa edizione in SOSTA ANIMATA (la festa di piazza, seppure mantenuta dentro i limiti di un grande spazio aperto, avverrà struttura ed organizzazione in grado di assicurare divertimento, coinvolgimento e vitalità in abbondanza) il motto, più che un tema, è: UNO SGUARDO ALLA BUSSOLA.

Dopo tanto camminare, si può forse approfittare della sosta per una verifica di orientamento, in senso stretto (forma organizzativa di NESSUNOESCLUSO e progetti futuri) e in senso più allargato (dove va il mondo che ci circonda).

Questa osservazione sull’orientamento apparente del contesto locale, nazionale ed internazionale, diventa proposta di raffigurazione per gruppi mascherati (sul tema della guerra, sul tema dell’inclusione, sul tema della parità di genere, sul tema dell’intelligenza artificiale, sul tema dell’istruzione e delle nuove professioni, sul tema del cambiamento climatico ecc.).

L’immagine simbolo non può essere che quella della maschera potentina di Sarachella, mentre sventola, al posto della sua caratteristica saraca, una grande bussola come richiamo al tema.

La manifestazione è rivolta a tutta la città.

A tutti i gruppi operanti e a tutte le associazioni di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, che potrebbero avvalersi della kermesse anche per presentarsi ed illustrarsi in forma simpatica e divertente.

Ai gruppi parrocchiali, ai gruppi scolastici, alle famiglie e a chiunque vi si volesse unire anche solo singolarmente.

Si potrà partecipare in GRUPPI MASCHERATI o con MASCHERE SINGOLE.

La partecipazione sarà comunque libera e gratuita.

Un invito molto particolare è rivolto agli ISTITUTI SCOLASTICI ed alle FAMIGLIE.

Il piacere ed il divertimento col quale bambini, ragazzi e giovani si rendono protagonisti in ogni festa carnevalesca, si unisce alla loro particolare apertura e sensibilità verso i grandi temi che determinano l’orientamento e il disorientamento dei contesti a loro familiari: i conflitti e le guerre, l’inclusione, l’uso dei social media, la parità di genere, il cambiamento climatico, il mito del super eroe che risolve ogni problema.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Potenza“.

Ecco la locandina dell’evento.