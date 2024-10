Potenza: questi alunni e docenti in marcia per la Pace. L’iniziativa

Venerdì 4 ottobre 2024, alle ore 9,30, gli alunni e i docenti delle scuole primarie Albini, Stigliani e Rodari, della scuola secondaria Giacomo Leopardi, della scuola dell’infanzia di Rione Lucania dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Leopardi” di Potenza in rione Lucania, organizzano “La Marcia per Pace” che colorerà con cartelloni, disegni, canti le vie del rione Lucania.

Ancora una volta si alzerà il grido “Basta Guerra, Si alla pace”, perché “la pace si insegna, la pace si impara”, delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di queste scuole, giovani che hanno diritto ad un presente e a un futuro di pace.

Il Comitato Provinciale UNICEF di Potenza con il suo presidente Mario Coviello e le due volontarie del Servizio Civile Universale UNICEF Benedetta Vaglio e Luciana Mecca, partecipa, sono stati invitati dalla dirigente scolastica professoressa Cinzia Pucci e dall’intero corpo docente, con il quale collabora, in maniera proficua, da molti anni.

Il corteo si aprirà con il “mandala della pace” che gli alunni hanno ideato e disegnato.

Mandala è una parola della lingua sanscrita, derivata dal tibetano.

È un disegno di cerchi concentrici che raffigura l’universo.

Viene disegnato per recuperare pace con sé stessi e armonia con il mondo.

E mai come in questi giorni il grido di pace di questa scuola è necessario.

Purtroppo alla guerra ci stiamo abituando.

Le bombe, le stragi, le donne, gli uomini, i bambini e le bambine uccisi, feriti, resi invalidi dalla guerra non ci impressionano più. Eppure con le armi atomiche in possesso delle nazioni che si fanno la guerra: Russia, Iran, Israele il pericolo di una catastrofe mondiale è sempre più possibile.

L’UNICEF anche a Potenza continua con questa Marcia la sua missione di pace e salvaguardia dei più piccoli che sono i più deboli, quelli che pagano un costo maggiore a causa di queste distruzioni.

Di seguito la locandina con i dettagli.