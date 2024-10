Potenza: il talento musicale di Peppe Sileo approda in Biblioteca. L’evento in programma

Venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 17:00 il Polo Bibliotecario di Potenza accoglie Peppe Sileo, cantante e insegnante di canto moderno, per l’incontro e il dialogo con altri musicisti intorno al suo EP For you.

L’appuntamento con il musicista Peppe Sileo e il suo nuovo lavoro discografico è presso la Sala Conferenze, al secondo piano del Polo Bibliotecario di Potenza.

L’ingresso è libero e gratuito.

Interverranno nel dibattito i maestri musicisti Antonio Nicola Bruno, Tony De Giorgi e Cristian Lapolla, a moderare sarà il giornalista Francesco Menonna.

Prevista la partecipazione anche di altri organizzatori e promotori dello spettacolo, tra i quali l’associazione Nuova Era di Pasquale Autiero.

For you è il primo EP di Peppe Sileo, composto da otto brani editi ri-arrangiati.

Con un approccio personale ai testi, l’interprete mette a frutto le sue competenze musicali e crea un armonioso connubio tra la consuetudine lirica italiana e l’innovazione dettata da un’esperienza decennale e variegata.

Peppe Sileo, di professione cantante, nasce nel 1971 a Potenza.

Studia Jazz presso la scuola ANDJ di Napoli e consegue i diplomi in canto lirico e di I° livello in “Musica jazz” presso il Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza.

Oltre a tenere regolarmente lezioni presso la Peppe Sileo Vocal School, attualmente svolge attività concertistica in tutta Italia.

Di seguito la locandina con i dettagli.