Potenza: questi giovani speciali provenienti da tutte le parti della Basilicata in palestra per mettersi alla prova e superare le loro paure! Le foto

Lo scorso sabato 17 febbraio nella palestra Feel The Burn a Potenza, si è svolta un’iniziativa comune tra LIONS Potenza Pretoria, AGGD Basilicata e l’ASD Centro Taekwondo Potenza con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e focalizzarsi sull’importanza di svolgere sport specialmente in presenza di alcune patologie come diabete giovanile.

Ad aprire i lavori della giornata, l’introduzione della Presidente Maria De Luca Picione, Presidente dei LIONS che ha chiamato l’attenzione sul loro ruolo, e su quanto sia fondamentale mettersi a servizio della cittadinanza.

Successivamente ha preso la parola il responsabile regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta che ha spiegato quanto sia importante fare sport e non aver paura anche in presenza di patologie, mettendosi poi a disposizione dell’associazione per future collaborazioni.

A seguire, il maestro e ufficiale di gara Marco Del Cambio il quale ha presentato il Taekwondo, con le sue tre discipline, affermando di aver già avuto atleti con diabete, e invitando soprattutto i genitori a lasciare liberi i figli di fare sport senza troppe ansie e preoccupazioni addosso.

Successivamente ha preso la parola la Presidente di AGGD Basilicata che ha raccontato le esperienze vissute negli anni dai soci dell’associazione, tutte le difficoltà che si sono avute nello svolgere attività sportive, dove spesso non si trovano strutture e istruttori pronti e preparati, nel saper gestire la patologia, per questi giovani lucani che devono convivere con una serie di dispositivi medici per la somministrazione dell’insulina e per tenere sotto controllo la glicemia.

È stato dimostrato, comunque, che lo sport apporta benefici non solo fisici e psicologici, ma anche in relazione alle motivazioni e all’autocontrollo, fa sentire i ragazzi accettati e parte di un team, in maniera tale da poter affrontare meglio la patologia.

Sugli aspetti più tecnici della gestione della terapia e dell’insulina, si è soffermato il dr. Giuseppe Citro, referente di AGGD Basilicata, il quale ha fornito una panoramica sulle diverse tipologie di sport, quali sono più adatti e indicati per il diabete tipo 1.

Infatti, non esiste un metodo univoco per tutti i tipi di sport per tutte le persone con diabete tipo 1, ma la terapia va studiata e personalizzata a seconda del tipo di sport che si vuole praticare e a seconda del paziente, dell’età e delle capacità di autogestirsi.

Non è mancato un saluto da parte del proprietario della palestra, Luigi Di Mare che ha ringraziato per averli coinvolti in questa iniziativa, mettendo a disposizione la struttura per futuri incontri dedicati al tema del Diabete Tipo 1.

È stato però soprattutto un pomeriggio in cui i giovani diabetici lucani provenienti da tutte le parti della Basilicata, hanno potuto mettersi in gioco scendendo sul tatami.

Infatti, contestualmente alla parte convegnistica, gli atleti del Centro Taekwondo Potenza hanno fatto un’esibizione di forme e freestyle, per poi affiancare i bambini che hanno scelto di superare le loro paure e cimentarsi nel taekwondo, assistiti proprio dal maestro Marco Del Cambio.

Ecco le foto.