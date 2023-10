Potenza: questi piccoli studenti della provincia apprendono l’uso corretto dell’andare in bici grazie alla Polizia di Stato! Ecco il progetto

La Polizia di Stato e la Federazione Ciclistica Italiana insieme per il progetto “BiciScuola”, l’iniziativa correlata al Giro d’Italia e promossa da RCS Sport – La Gazzetta dello Sport e rivolta agli alunni delle Scuole Primarie di tutta Italia.

La Polizia Stradale, da sempre scorta di sicurezza del Giro d’Italia, scende in campo per sensibilizzare i bambini all’uso della bicicletta, ai temi della sicurezza e dell’educazione stradale, contrastando così le idee e i comportamenti che li mettono, troppo di frequente, a rischio sulle strade.

La convinzione è che la regola non può essere semplicemente calata dall’alto in modo autoritario: per essere rispettata, la norma va anzitutto compresa attraverso una corretta informazione e, il dialogo con i ragazzi, diventa così strumento irrinunciabile per educare ad una “cittadinanza attiva”.

Gli agenti della Polizia Stradale di Potenza hanno avuto un primo incontro in data 3 ottobre con gli alunni delle classi Terze e Quarte della Scuola Primaria “Nitti e Cappuccini” presso l’Auditorium del plesso Berardi di Melfi al fine di sensibilizzare i bambini all’uso della bicicletta ed ai temi della sicurezza e dell’educazione stradale per il contrasto dei comportamenti a rischio.

Il prossimo incontro è previsto per martedì 10 ottobre.

Il Progetto coinvolgerà altre scuole della provincia al fine di diffondere il tema della sicurezza stradale nelle fasce d'età selezionate.

