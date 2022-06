Potenza: questi ragazzi riscoprono l’amore per la lettura attraverso la tecnologia! Ecco il bel progetto

Lunedì 13 Giugno 2022, presso il Polo Bibliotecario di Potenza, si è tenuta la finale del progetto “BooksLAB”.

Entusiasmo, innovazione, sana competizione e tanta cultura.

Queste le caratteristiche principali dell’evento finale del progetto “BooksLAB”, che ieri mattina ha animato la sala congressi del Polo Bibliotecario di Potenza.

Sotto lo sguardo attento della giuria, gli studenti delle terze classi del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Potenza hanno presentato i “Booktrailer” del loro team: dei cortometraggi di loro produzione realizzati ad hoc per presentare il libro a loro assegnato.

Il progetto, organizzato dalla Cervellotik Education e dal Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Potenza e finanziato dal PO FSE Basilicata 2014-2020 – Asse 3 “Il Laboratorio dei talenti”, ha integrato creatività e tecnologia per far riscoprire ai ragazzi l’amore per la lettura in tutte le sue forme.

Attraverso la didattica digitale e le innovative tecniche di gamification, flipped classroom e collaborative learning, gli alunni hanno potuto acquisire nuove conoscenze e competenze trasversali.

I team sono stati valutati e premiati dalla giuria multidisciplinare di esperti, composta da:

Direttore del Polo Bibliotecario di Potenza, il dott. Luigi Catalani;

la Dirigente scolastica del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Potenza;

la prof.ssa Lucia Girolamo;

il giornalista Massimo Brancati;