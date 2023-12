Potenza, questi simpatici Clown pronti a rallegrare il Natale in Ospedale! I dettagli

“E’ con grande entusiasmo che vi annunciamo il ritorno dell’evento “Il Natale in Ospedale” sabato 16 dicembre a partire dalle ore 10:45″.

E’ quanto fa sapere Gente Allegra, il Gruppo Clown della Comunità Emmanuel di Potenza, che prosegue:

“Il processo di umanizzazione delle cure intesa come impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica – è un elemento essenziale per garantire la qualità dell’assistenza, di cui sempre più spesso si sente parlare negli ultimi tempi, prevede una collaborazione sinergica fra le strutture, il personale sanitario ed i volontari, proprio perché nessuno sia lasciato solo, nessuno sia lasciato indietro, come se fosse Natale ogni giorno.

Con questo spirito il giorno 16 dicembre 2023 a partire dalle ore 10:45 noi clown di Gente Allegra-Comunità Emmanuel saremo presso molti reparti dell’Ospedale San Carlo di Potenza per celebrare il Natale come momento per stringerci in un abbraccio collettivo.

Indossati i nostri abiti colorati e i nostri nasi rossi daremo vita alla celebrazione del miracolo della vita che sa stupirci con quei piccoli ed inaspettati momenti di vicinanza e di condivisione che ci ricordano quanto importante sia sentirsi amati”.

Questo mese i clown di Gente allegra hanno cominciato, la loro missione di portare allegria natalizia, andando all’Istituto Universo Salute Opera Don Uva, poi hanno continuato con alcune case di riposo e ora ritornano in Ospedale per questo evento di carità e amore, secondo il puro spirito natalizio.