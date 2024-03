Potenza, questi studenti in protesta alla Regione: ecco la situazione

A margine della manifestazione studentesca con presidio degli universitari in viale Vincenzo Verrastro, davanti all’ingresso della sede regionale, una delegazione di studenti composta da Luca Smaldore CDA ARDSU, Giulio Grasso CDA UNIBAS, Carmine Cisullo CDA UNIBAS, Giulia Scariolo Senato Accademico, Rosaria Cimino Presidente Consiglio studenti Unibas, è stata ricevuta dal capo di gabinetto del Presidente Bardi, dott. Busciolano, che ha condiviso le ragioni della protesta e, a nome del presidente del Consiglio regionale, ha preso l’impegno che saranno, entro la fine della prossima settimana, poste in essere le azioni opportune affinché l’ARDSU sia messa in condizione di utilizzare il suo avanzo di bilancio, soluzione comunque utile solo per quest’anno, facendo salvi i servizi Ardsu relativi all’anno accademico 2024/2025.

Il problema purtroppo si ripresenterà anche nel prossimo anno.

Sarà necessaria quindi un’azione strutturale sul bilancio Ardsu e su questo, e sulle azione che dovranno essere poste in essere la prossima settimana, gli studenti manterranno alta la loro attenzione.