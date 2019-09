Potenza: raccolta firme per riavere il doppio senso di circolazione in questa zona! La denuncia

Potenza, viabilità del centro cittadino tutta ancora da definire: con l’inizio, in estate, dei lavori di ammodernamento delle condutture (ricostruzione dell’adduttrice dello schema Basento- Camastra), il Sindaco Guarente, in data 28 Giugno, aveva annunciato il cronoprogramma dei lavori di Acquedotto Lucano sull’intera Via Mazzini (Pz) “per ridurre al minimo gli inevitabili disagi per i cittadini”.

Dal 3 Luglio 2019, data inizio dell’intervento, poco o nulla è cambiato.

A denunciarlo, alla nostra redazione, la cittadina Valeria Napoli.

Di seguito la segnalazione completa:

“VIA MAZZINI: Quando sarà ripristinato il doppio senso di circolazione?

Oggi 5 Settembre è stata protocollata un’istanza con raccolta firme per conoscere le tempistiche e se Via Mazzini ritornerà a doppio senso di circolazione.

Da ben due mesi Via Mazzini è a senso unico per via dei lavori di Acquedotto Lucano, ormai terminati, e la cui riapertura a doppio senso di circolazione era prevista per metà Agosto.

Ora non si comprendono le motivazioni del perché debba rimanere ancora chiusa!

Chi deve andare al parcheggio uno o utilizzare le scale mobili in Via Armellini per salire in centro deve fare tutto un giro lunghissimo della città.

Se Via Mazzini avesse parallele o intersezioni se ne potrebbe comprendere il senso, ma così non è!

Anni fa per gli stessi motivi citati, finì sul nascere tale ‘sperimentazione’.

Il problema è che non si può sperimentare questo e quello tanto per, ma lo si deve fare per apportare migliorie alla città.

Inoltre bisogna fare i lavori necessari, cercando di creare meno disagi possibili alla cittadinanza, ai commercianti, ai residenti, a tutti: quindi se necessario, per terminarli anche farli il Sabato e la Domenica ed eventualmente la notte, come si fa in tutte le città del mondo.

Non venite sempre con la storia che costa di più, perché anche il Ponte di Montereale (chiuso da 3 anni) con più personale, lavorando anche il Sabato e la Domenica, sarebbe già terminato e costato meno.

Inoltre andiamo incontro all’autunno/inverno quindi al tempo cattivo, quindi all’allungarsi delle tempistiche previste termine lavori.

Se non si lavorerà anche nel week end e forse anche di notte, gli stessi non si sa in che data finiranno.

In tutte le città stanno ripristinando il doppio senso di circolazione con rotonde, perché il traffico si defluisce meglio, perché ci sono meno incidenti, si corre di meno in auto, si investono o uccidono meno pedoni: eventi spiacevoli accaduti anche qui a Potenza (viale Firenze, Via Ciccotti, ecc. ecc.)

In Via Mazzini già molti automobilisti sono soliti correre, ora col senso unico ancor di più.

Fra pochi giorni inizierà l’anno scolastico i 240 autobus extraurbani ancora circoleranno per tutta la città come fossero autobus urbani, non si fermeranno al terminal bus previsto in Viale dell’Unicef, ancora inattivo, né sono stati modificati percorsi ed intensificati orari autobus urbani, quindi tutti i cittadini saranno costretti all’utilizzo delle proprie auto e a fare dei giri obbligati e lunghi, a causa dei lavori e di alcuni sensi unici adottati (come nella via denunciata) con disagi immensi!

La cittadinanza attende una risposta pubblica a questa interrogazione!”.

Cosa ne pensate?

Avete riscontrato anche voi gli stessi disagi?