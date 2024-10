Potenza: Regione a lavoro per trovare una soluzione per questi lavoratori. Questa la situazione

“Già dal mese di agosto, a pochi giorni dall’insediamento in assessorato, ho preso in carico, insieme al direttore generale Busciolano e ai legali del Dipartimento e della Giunta, la questione Apea.

Il primo incontro che ho fatto con i sindacati è stato proprio su Apea per tentare qualsiasi strada al fine di tutelare i dipendenti”.

Lo dichiara l’assessore all’Ambiente a e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello.

Spiega l’assessore regionale:

“Anche ieri sera, al tavolo da me convocato a cui erano presenti il Dg Michele Busciolano, i rappresentanti dei sindacati, il presidente della Provincia e alcuni dipendenti, che si è svolto nell’assessorato che guido abbiamo provato a immaginare tutte le strade percorribili nell’alveo delle leggi vigenti e nel rispetto delle normative.

La vicenda non è semplice e già richiedeva un periodo minimo di tre mesi per attività di due diligence, adeguamenti normativi e la ricerca delle risorse finanziarie necessarie, stimabili in circa 500 mila euro.

In ogni caso continueremo a valutare ancora ogni possibilità nel rispetto di tutti ma senza avventurarci in soluzioni non aderenti alle leggi.

Anche in queste ore esperti giuridici stanno lavorando allo studio delle procedure idonee a salvaguardare i posti di lavoro e razionalizzare le attività di controllo comprese eventuali modifiche alla legislazione vigente.

Questioni che attengono prima ad aspetti di carattere giuridico – legale che politici”