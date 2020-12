Potenza, regolamento per la sosta a pagamento: “ignorate proposte migliorative per i cittadini”

I consiglieri di centrosinistra Bianca Andretta, Angela Blasi, Roberto Falotico, Francesco Flore, Angela Fuggetta, Rocco Pergola, Pierluigi Smaldone e Vincenzo Telesca in una nota congiunta dichiarano:

“Continuiamo francamente a non comprendere le ragioni per le quali questa amministrazione continui imperterrita ad ignorare suggerimenti e proposte migliorative per i cittadini.

Prosegue oramai da quasi due anni questa ambiguità molto pericolosa: da un lato si invita l’opposizione a collaborare per condividere proposte d’interesse generale, dall’altro, nel momento in cui ciò effettivamente accade, si rigettano clamorosamente proposte di assoluto buon senso.

L’ultimo esempio in ordine di tempo è il regolamento che riguarda le aree di sosta a pagamento.

In commissione, il consigliere leghista Gianmarco Blasi aveva proposto l’esenzione per i veicoli elettrici (e altri).

Per quanto ci riguarda, attraverso l’emendamento del consigliere Telesca, avevamo suggerito all’amministrazione una semplice modifica del regolamento che avrebbe facilitato moltissimo l’iter procedurale.

Con ragioni pretestuose e prive di senso, gli amministratori hanno scelto ancora una volta la strada dell’arroganza bocciando l’emendamento.

Ciò che dispiace è che si è persa l’ennesima occasione per segnare un punto di buona amministrazione in favore della città di Potenza.

È giusto che i cittadini siano perfettamente consapevoli della vuota autoreferenzialità di questa giunta comunale.

È fortemente irresponsabile l’atteggiamento di chi continua ad anteporre la becera propaganda all’interesse generale.

Per quanto ci riguarda, continueremo con determinazione a perseguire unicamente l’interesse della città e non le direttive dei capobastone della maggioranza di centrodestra”.

