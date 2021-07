Potenza: riapre la Villa del Prefetto! I dettagli

A Potenza riapre la Villa del Prefetto.

Presentato questa mattina nella Sala Consiliare della Provincia, il programma di “Cinema in Villa” iniziativa che ha già riscosso grande successo negli anni passati e che i due storici Cinema del Capoluogo (Don Bosco e Due Torri) ripropongono con la disponibilità dell’Ente ed il patrocinio del Comune di Potenza.

Il Presidente Rocco Guarino ha ricordato lo sforzo della Provincia nel voler dare un segnale di ripresa e di rinascita riaprendo i suoi contenitori culturali e sociali come accaduto con il Museo Provinciale ed appunto con la Villa del Prefetto che insieme al Parco della Torre Guevara sono oggetto di procedure di appalti in corso per la loro fruibilità e piena funzionalità e con un impegno economico di poco più di 2 Milioni di euro.

Lavori che restituiranno in maniera definitiva, luoghi della città ambìti e pienamente riconosciuti come tali dai suoi cittadini.

Uno sforzo sinergico anche di rinascita culturale, ha rilevato l’assessore al Comune, Stefania D’Ottavio, che rimanda alla voglia di sostenere le imprese locali in questa ripartenza e offrire servizi e occasioni di intrattenimento e socializzazione, alla città.

A presentare il ricco programma di proiezioni in un’arena limitata per via delle norme COVID a 95 posti a sedere, i titolari dei due cinema, Antonello Condelli e Vito Ciuffreda con una serie di film per grandi e piccini in una delle più belle location all’aperto di Potenza.

A dare il saluto finale ribadendo l’esigenza di favorire iniziative all’aperto che funzionino come prevenzione alla diffusione del COVID, è stato il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè.a

