Potenza, riconoscimento per il Prefetto: questi i dettagli

Nella mattinata di ieri 24 maggio 2024, il Prefetto di Potenza, accompagnato dal Vicario del Questore, Dott. Antonio Stavale, ha fatto visita alla sede della Sezione ANPS di Potenza (Associazione Nazionale della Polizia di Stato).

Durante la visita, presenti rappresentanti del Consiglio Direttivo e dei Soci, è stato consegnato al Prefetto, l’Attestato del titolo di Socio Onorario, conferito dal Presidente Nazionale ANPS, su proposta del Presidente della Sezione Donato Pace, a conferma della stima e della riconoscenza nei confronti del rappresentante del Governo sul territorio.

Nell’occasione al Prefetto è stata consegnata anche la Tessera personale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ed è stata data ampia conoscenza dell’attività svolta dalla Sezione.

Il Prefetto, nell’esprimere viva soddisfazione per l’apprezzato riconoscimento, ha manifestato vivo compiacimento per le meritorie e significative attività che la Sezione ANPS di Potenza svolge sul territorio.

Il Prefetto, infine, ha sottolineato che l’Associazione rappresenta la continuità del forte rapporto sinergico che lega i poliziotti in servizio con quelli in quiescenza, a testimonianza delle radici e la lunga tradizione della Polizia di Stato.

Nella circostanza, alla presenza dei convenuti e delle suddette Autorità, è stata consegnata alla Socia Palma Luigia Varrese, moglie del collega della Polizia di Stato in quiescenza e Socio ANPS Donato Cioffredi, l’Attestato di “Merito e Fedeltà” all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, in segno di riconoscenza per il lungo e prezioso contributo offerto alle attività della Sezione, dimostrato nei molti anni di iscrizione al Sodalizio.

Queste alcune foto.