Potenza: “rimanere per scelta”. Ecco l’iniziativa di questi studenti

Nella giornata di domani, mercoledì 10 aprile, nella sede della CGIL Basilicata in via Bertazzoni 100, la Rete degli studenti Medi presenterà alla stampa il documento programmatico “Rimanere per Scelta – le proposte per una Basilicata a misura di giovane”, in vista delle prossime elezioni regionali.

Questo documento nasce per mettere al centro le necessità e le proposte studentesche al centro del dibattito.

In questo senso il Sindacato Studentesco si propone di discuterlo con le candidate e i candidati in corsa per il Consiglio regionale e di farlo sottoscrivere, come impegno a voler portare avanti le proposte studentesche.

Introduce Teresa D’onofrio:

“Come studenti vogliamo essere ascoltati e far sì che i temi studenteschi siano al centro della campagna elettorale, per cambiare la narrazione attorno ai giovani di questa regione.

Siamo stanchi e stanche di politiche inefficaci a risolvere la crisi demografica in atto, siamo in una vera e propria emergenza e nessuno sta ponendo il tema con la decisione necessaria”.

Continua Angela Bianco:

“Per la comunità studentesca è necessario uscire da una condizione di subalternità rispetto alle condizioni materiali che la regione, le comunità mettono a disposizione.

Le disuguaglianze tra studenti stanno aumentando e non possiamo restare a guardare.

Come comunità regionale abbiamo l’imperativo di salvare l’istruzione, come ultima speranza di rinascita del nostro territorio”.

Conclude Antonio Masini della RdSM di Basilicata:

“Quello che vogliamo enfatizzare è che per trattenere gli studenti di oggi e di domani in questa regione bisogna investire sui servizi alla persona, sul sistema di trasporto pubblico e le infrastrutture del territorio.

Basta politiche spot, la Basilicata deve cambiare modello economico e diventare volano di innovazione, solo così, cambiando il mondo del lavoro, si puo’ invertire la tendenza negativa in atto.

Vogliamo che la riconversione ecologica sia al centro di questo cambiamento, sostenibilità e lavoro sono innegabilmente legati”.

Per queste ragioni il Sindacato Studentesco, la Rete degli studenti Medi propone alla politica, alla stampa e alla comunità tutta un insieme di proposte aperte, per iniziare una discussione reale e concreta sulle condizioni dei giovani lucani e su quali politiche possono essere messe in atto nel breve e nel medio-lungo termine per cambiare in meglio la Basilicata.