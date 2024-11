Potenza, rimborso dei libri scolastici a favore di queste famiglie

La Regione Basilicata informa che è stata pubblicata sul BUR n. 54 del primo novembre 2024 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 644 del 28 ottobre 2024 con la quale si è preso atto del Decreto ministeriale n. 309 del 16 febbraio 2024 del Direttore generale per lo Studente, l’Integrazione, l’inclusione e l’orientamento scolastico del “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Decreto destina alla Regione Basilicata la somma di € 1.579.282,76 per l’anno scolastico 2024/2025 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori e, a questo scopo, si è approvato l’Avviso pubblico “Concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – Anno Scolastico 2024/2025”.

La Regione precisa che l’Avviso Pubblico è riservato ai Comuni che dovranno attivarsi in proprio per l’emanazione di avvisi rivolti ai cittadini.