Potenza, sanità: “assunzioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi unici regionali”. Questi gli aggiornamenti

“Come dichiarato dal direttore generale Antonello Maraldo, l’Azienda sanitaria di Potenza ha provveduto a rimodulare l’annualità 2024 del piano dei fabbisogni del personale e ad inviarlo alla Regione per l’autorizzazione definitiva“.

È quanto fa sapere il segretario regionale della Cisl Fp Pierangelo Galasso che prosegue:

“Apprezzabile l’ulteriore reclutamento di circa 50 unità che, nel solo comparto, porteranno il dato annuale a circa 200 unità.

Le assunzioni saranno effettuate attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi unici regionali e di quelle delle stabilizzazioni, ove ancora possibili nei limiti di legge, e contribuiranno a completare il rafforzamento degli organici su tutto il territorio provinciale, prioritariamente nel dipartimento emergenza-urgenza/118 come da noi richiesto.

Attendiamo con molta positività, in considerazione dei circa 16-18 milioni di euro a disposizione, i contenuti del piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027, ma soprattutto del piano per la riorganizzazione e il potenziamento della rete di assistenza territoriale previsto dal DM 77/22, che in continuità con gli investimenti effettuati grazie al PNRR, contribuirà al definitivo rilancio della sanità territoriale, anche attraverso l’apertura degli ospedali di comunità che dovrà avvenire entro marzo 2026, come previsto dallo stesso DM.

La Cisl Fp, nell’apprezzare i contenuti del piano, ribadisce la propria disponibilità ad un confronto costruttivo sul tema degli adempimenti del DM 77/22 e del PNRR, perché solo attraverso la condivisione degli obiettivi si potrà progettare una sanità ancora più a misura del cittadino“.