Potenza: riscoprendo vecchie tradizioni, si cercherà di far rivivere i vecchi e nuovi splendori di via Pretoria! L’iniziativa

La Compagnia Teatrale ‘Lu Uarniedd’ promuove, grazie all’organizzazione del regista e attore potentino Vincenzo Lauria, l’evento: VIVA VIA PRETORIA- I°EDIZIONE.

Questo quanto emerso in sintesi nel corso della conferenza di presentazione dei diversi appuntamenti dell’iniziativa che si svolgerà nel mese di maggio nel centro storico del capoluogo.

Ha spiegato Lauria:

“Un incontro culturale per elogiare la città potentina, riscoprendo vecchie tradizioni, a cominciare proprio dal centro storico, si cercherà di far rivivere i vecchi e nuovi splendori di via Pretoria, ma specialmente si rievocherà quella che era la quotidianità potentina, attraverso la visita alla casa di ‘nonn Gerard’, la cui inaugurazione è prevista mercoledì 10 maggio alle 18,30, tra balli e canti popolari, con i ‘Contadini di San Gerardo’, in vico Santa Sofia nei pressi della Chiesa di San Michele. A seguire in programma ‘La Tarantella dei Contadini di San Gerardo’ per le vie del centro storico’.

A farci compagnia il 13-14-15 alle ore 20,30, in Largo Pignatari, si alterneranno 3 compagnie teatrali.

In particolare il 13 maggio ‘La Risata’, il 14 maggio ‘Lu Uarniedd’, il 15 maggio ‘Theomai’.

Previste inoltre attività dal pomeriggio del 19 maggio, con i ‘Cani in passerella’ alle ore 16, alla sfilata di moda nella serata di domenica 21 maggio, alle ore 20 in piazza Mario Pagano, oltre a diversi laboratori.

L’invito che rivolgiamo a tutti e di rimanere aggiornati consultando le pagine social: ‘VIVA VIA PRETORIA’.”.

Per l’assessore alle Politiche sociali Fernando Picerno si tratta:

“di un’iniziativa lodevole, che ha il merito di mettere insieme il tema della socialità, dello stare insieme, trascorrendo del tempo divertendosi, al recupero di spazi e tradizioni di un passato che si vuole tornare a far vivere”.

L’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio, presente insieme a Picerno e Lauria, alla conferenza stampa svoltasi nel Palazzo della Cultura, si è soffermata sull’aspetto culturale dell’iniziativa:

“che ai tanti meriti di chi si impegna per il bene della città, unisce quello dell’uso artistico del vernacolo potentino, con la recitazione che diventa veicolo di storia e cultura, in grado di unire il passato di quanti hanno animato i luoghi nei quali oggi noi viviamo, con il futuro di una città che vuole rifiorire sotto ogni punto di vista”.

La D’Ottavio con l’assessore Picerno, ha ringraziato Vincenzo Lauria “per l’ottima proposta realizzata, che come Comune siamo stati ben felici di patrocinare”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)