Potenza saluta e ringrazia il Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato D’Elia in pensione dal 1° Settembre. I dettagli

Il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari ha ricevuto il Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato Gerardo Alberto D’ELIA, in pensione dal 1° settembre p.v. per raggiunti limiti di età, per consegnargli la Medaglia di Commiato fatta pervenire dal Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S…

D’ELIA Gerardo, originario di Oliveto Citra (Sa), è entrato in polizia il 26 luglio 1985 quale Allievo Agente presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria.

Al termine della frequenza, come prima sede di servizio gli è stata assegnata la Questura di Roma.

Trasferito dopo qualche anno alla Questura di Napoli, ha prestato servizio presso la Sezione di P.G. della Polizia di Stato istituita presso il Tribunale del capoluogo partenopeo.

Dal 1993 e fino alla data del suo pensionamento ha prestato servizio presso la Questura di Potenza.

Assegnato alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha ricoperto nel corso degli anni diversi incarichi tra cui quelli di Responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria, dell’Ufficio Armi e del Settore “Contenzioso”.

Ha tenuto docenze in materia di Polizia Amministrativa.

Al Sostituto Commissario D’Elia il ringraziamento del Questore per il prezioso lavoro svolto al servizio dell’Amministrazione e della comunità.