Lagonegro: un Premio letterario per mantenere viva la memoria e l’opera di De Lorenzo. Ecco fino a quando è possibile partecipare

C’è tempo fino al 10 settembre per partecipare al Premio nazionale letterario “Giuseppe De Lorenzo”, promosso dalle associazioni ‘A castagna ra Critica’ e ‘ I pionieri ed ex alunni del liceo scientifico De Lorenzo di Lagonegro’.

Il concorso, alla sua sesta edizione, si propone l’obiettivo di riscoprire e diffondere la personalità e l’opera del geologo-orientalista originario di Lagonegro, insieme con la promozione e la valorizzazione dei luoghi delorenziani, nei loro aspetti geomorfologici, naturalistici, artistici, spirituali e culturali.

Il bando, consultabile on line sul sito www.camminidelorenziani.it, prevede la possibilità di concorrere al Premio presentando opere edite e inedite, inerenti o riconducibili al tema “Nuove e vecchie rotte della conoscenza tra fantasia e realtà nel contesto appennino e mediterraneo: viaggi, transumanza e migrazioni storiche lungo fiumi, tratturi e approdi”.

Per la categoria ‘opere edite’, la giuria di esperti, esaminerà monografie, saggi, articoli in rivista relativi a luoghi e memorie delle aree appenniniche; turismo culturale e turismo lento; spiritualità; dialogo interculturale e sociologia.

Tesi di scuole di specializzazione o di dottorato di ricerca potranno invece concorrere nella categoria ‘opere inedite’, perché afferenti a temi relativi a archeologia, scienze della Terra, italianistica, architettura e storia dell’arte.

Le opere vincitrici riceveranno un premio in danaro per ogni ambito in concorso, durante la cerimonia conclusiva della manifestazione, che si svolgerà nella sala consiliare di Lagonegro, il prossimo 12 ottobre.

Spiegano gli organizzatori:

“Il Premio letterario mantiene viva la memoria e l’opera di De Lorenzo, nato a Lagonegro nel 1871.

Lo studioso lucano è riuscito a costruire con i suoi lavori, un ponte ideale tra le discipline scientifiche ed umanistiche, dimostrandosi un sicuro riferimento per la conoscenza del paesaggio e delle forze che lo modellano, comprese le attività antropiche; senza dubbio un positivo catalizzatore del confronto interculturale tra Oriente ed Occidente.

De Lorenzo è ancora oggi una figura di scienziato e di intellettuale del tutto originale nella cultura del Novecento: in lui l’attività accademica e di ricerca nelle scienze geologiche si univa con l’amore per la filosofia, l’arte, la letteratura, lo studio della sapienza indiana, delle lingue orientali e della religiosità buddhista”.

Il Premio ha il patrocinio morale ed economico del Comune di Lagonegro.