Potenza, San Gerardo 2021: edizione unica e straordinaria della nostra Storica Parata dei Turchi! Ecco la proposta

A Potenza il Covid, per quest’anno, potrebbe non fermare le celebrazioni per il nostro Patrono San Gerardo?

Così l’assessore all’ambiente e al turismo del Comune di Potenza, Alessandro Galella:

“Al Sindaco Mario Guarente, all’Assessore alla cultura Stefania D’Ottavio, al Presidente del Comitato Scientifico Rosario Angelo Avigliano, al Presidente Gennaro Favale e a tutti i Portatori del Santo.

Ho fatto un sogno di una “potenza” incredibile, talmente intenso da avermi fatto sbarrare gli occhi.

I Portatori del Santo portavano a spalla il tempietto, lungo il solito percorso, in una città deserta come quella di tutte le sere, oramai da mesi, dopo le 22:00.

La differenza rispetto al solito era che le decine di persone che solitamente sono ai margini della strada, questa volta, erano affacciati ai balconi che applaudivano il passaggio del simbolo del Santo Patrono.

L’emozione di tornare a sfilare, seppure in uno scenario completamente diverso dal solito, era profondissima, talmente profonda da portarci le lacrime al pensiero di tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno terribile.

Mentre camminavamo io gridavo ai Portatori una frase che sprigionava un profondo senso di liberazione, come uscire da un incubo angosciante: “Forza ragazzi, per Antonio, CON ORGOGLIO, CON ORGOGLIO!”.

Subito dopo aver riaperto gli occhi dal sogno, ho iniziato a pensare che probabilmente il più bel simbolo del ritorno alla vita della città, potrebbe essere rappresentato proprio dal portare il Santo Patrono a benedire la città e i potentini lungo il percorso che ogni 29 maggio ci porta dallo stadio Viviani al Duomo.

Far sfilare solo i simboli principali della Parata, questa volta con i potentini solo ai balconi, potrebbe essere il modo più suggestivo per sperare che la benedizione del nostro Santo Patrono, ci possa aiutare a riconquistare al più presto la nostra vita normale.

Così come è stato possibile girare in totale sicurezza un film in città, con tutte le dovute attenzioni, cosi si potrebbe realizzare una edizione, unica e straordinaria, della Storica Parata dei Turchi.

Un’edizione che rimarrebbe nella storia della città, a rappresentare questo anno da incubo che noi tutti abbiamo vissuto.

Inoltre chi meglio si San Gerardo, in vita così vicino ai problemi dei poveri e in particolare dei bimbi poveri, potrebbe, con la sua benedizione, aiutare le tante famiglie in difficoltà economica, a rimettersi al più presto in cammino per recuperare lavoro e serenità.

Con i tamponi, i vaccini, tutte le dovute attenzioni e i divieti già previsti dal coprifuoco, questa anomala Parata si potrebbe davvero realizzare in tutta sicurezza, donando alla città la benedizione del Patrono e un minimo di ritorno alla normalità.

Pensate quanto sarebbe suggestiva l’accensione della Iacchera in piazza Sedile dopo tutto quello che abbiamo vissuto.

Per chi non potrà assistere dal balcone, potrebbe essere una televisione a dare modo di seguirla.

Lo scorso anno il tempietto è stato portato e messo in mostra, nei giorni della festa, al San Carlo, perché potesse simbolicamente supportare tutti i medici, gli infermieri e i malati coinvolti nella lotta contro il virus.

Quest’anno rimettiamoci in cammino, rimettiamolo in spalla e portiamolo in giro per fargli benedire la nostra amata città, CON ORGOGLIO, per ANTONIO e per tutti quelli che a causa di questa maledetta pandemia ci hanno lasciati”.

