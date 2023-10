Potenza, sanità: “un buon segnale le assunzioni di nuovi infermieri”. I dettagli

“L’apertura a voler continuare sulla strada della valorizzazione degli infermieri, all’interno del sistema sanitario regionale, rappresenta per noi la speranza in una migliore organizzazione della sanità con conseguenti risvolti positivi sulla qualità delle cure e dell’assistenza al cittadino.

Auspichiamo possa rafforzarsi e crescere la sinergia con l’Asp di Potenza affinché siano condivisi con l’Opi percorsi di organizzazione e formazione del personale”.

Lo ha detto la presidente dell’Opi Potenza Serafina Robertucci commentando l’intervento del Direttore Generale dell’Asp Antonello Maraldo al convegno organizzato oggi, nel centro sociale di Villa D’Agri, dall’Ordine delle Professioni infermieristiche di Potenza e dal titolo “Infermiere di famiglia e comunità. Importanza del tema nella pratica quotidiana”.

Ha continuato Robertucci:

“Le nuove assunzioni e il bando per la selezione di un dirigente delle professioni infermieristiche all’Asp sono un buon segnale e rappresentano l’inizio, si spera, di una nuova fase che vedrà gli infermieri sempre più protagonisti, in particolare, all’interno della riorganizzazione del sistema sanitario regionale dove cura e assistenza saranno garantiti in maniera più capillare sul territorio anche dagli infermieri di famiglia e di comunità.

Il convegno ha, infatti, avuto l’obiettivo di approfondire gli aspetti principali di quella che sarà la riorganizzazione della sanità con un focus particolare sul ruolo e sulla formazione dell’infermiere.

L’evento è stato possibile grazie all’ospitalità del sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri che ha messo a nostra disposizione la struttura”.

