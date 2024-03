Potenza: scale mobili aperte fino a tardi e parcheggio gratuito. Ecco l’evento

Oggi, Sabato 23 marzo, scale mobili ‘Santa Lucia’ aperte fino alle 2 di notte e parcheggio gratuito su viale dell’Unicef.

In occasione dell’evento inaugurale di ‘Potenza Città italiana dei giovani 2024’, che prevede tra l’altro un concerto in piazza Matteotti, nella giornata di sabato 23 marzo 2024, per disposizione del Sindaco, l’impianto di scale mobili ‘Santa Lucia’, rimarrà aperto fino alle 2 di notte;

si ricorda altresì che il parcheggio a valle dell’impianto, su viale dell’Unicef, è gratuito.