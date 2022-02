Potenza: sciopero Ferrovie Appulo Lucane! I dettagli

Ferrovie Appulo Lucane comunica:

“Si informa l’utenza interessata che il giorno 25 FEBBRAIO 2022 le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, UGL di Puglia e Basilicata hanno aderito allo sciopero nazionale degli Autoferrotranvieri di 24 ore.

Le motivazioni dell’azione di sciopero riguardano:

indisponibilità delle AA.DD. a trattare il rinnovo dei CCNL (contratto collettivo nazionale) TPL (trasporto pubblico locale);

miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali.

I dati relativi alle percentuali di adesione registrati dalle sopra citate OO.SS. nell’ultimo sciopero sono:

PUGLIA 19.09 %;

BASILICATA 39.34%.

Inoltre si informa che la O.S. CONF.A.I.L. Basilicata, nella stessa giornata, ha aderito ad una prima manifestazione di sciopero nazionale indetto dalla CONF.A.I.L. F.A.I.S.A. Nazionale per tutti i lavoratori delle aziende a cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (mobilità TPL), di 4 ore, dalle 8.30 alle ore 12.30 per il personale di esercizio e turnista della Basilicata.

Impianti fissi e amministrativi della Basilicata 4 ore a fine esercizio.

L’iniziativa di astensione al lavoro viene dichiarata per le seguenti tematiche:

esito negativo della procedura di raffreddamento in data 1 febbraio 2022 e della procedura di conciliazione il 4 febbraio 2022, per rinnovo del CCNL di categoria scaduto nel 2017, in relazione, nello specifico, ad alcuni punti tra i quali la revisione delle retribuzione rispetto all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro anche alla luce delle inedite problematiche introdotte dalla pandemia da SARS-COV 19 tuttora in corso, orario e organizzazione del lavoro, ivi compresi quelli dello smart working.

I dati relativi alle percentuali di adesione registrati dalla sopra citata O.S. nell’ultimo sciopero sono:

BASILICATA 6.82 %.

Si precisa, inoltre, che il collegamento Potenza Inferiore Scalo – San Nicola – Genzano n. 158 in partenza da Potenza Inferiore Scalo con bus sostitutivo alle ore 13.00, potrebbe non trovare coincidenza con il treno n. 128 in partenza da Gravina per Bari alle ore 15.41.

Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia:

dalle ore 5.30 alle ore 8.30;

dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

Al termine dello sciopero il servizio riprenderà regolarmente”.

