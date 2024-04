Potenza, sciopero generale del trasporto pubblico: possibili disagi per i viaggiatori. Ecco i dettagli

Sciopero Generale l’11 aprile 2024 per politiche e interventi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e per cambiare la delega fiscale del Governo e definire una diversa riforma per un fisco giusto ed equo.

Lo rendo la Segreteria di Uiltrasporti Basilicata che spiega nel dettaglio la situazione.

PER IL SERVIZIO SCUOLABUS CON AFFIDAMENTO PUBBLICO:

Dovrà comunque essere garantito il trasporto domicilio istituto scolastico degli scolari e degli studenti per almeno il 50% della prestazione, intendendosi in alternativa come servizio di andata dall’istituto scolastico, anche in questo caso l’articolazione verrà precisata al livello locale/aziendale

Si precisa che il trasporto disabili viene comunque garantito per l’intera prestazione ordinaria al 100%.

Il personale addetto e agli uffici di tutte le aziende del trasporto pubblico locale regionale sciopereranno le ultime 4 ore del turno di lavoro.

AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE IGIENE AMBIENTALE:

L’astensione avrà una durata pari a 4 (quattro) ore da effettuarsi entro il termine di ogni turno di lavoro, per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto e strumentali, tenuti al rispetto della Legge 146/90.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali garantiranno, a livello di ciascuna Azienda, il rispetto della disciplina vigente, con la garanzia dei servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modificazioni e dall’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.

AZIENDE SETTORE DEI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI:

L’astensione avrà una durata pari a 4 (quattro) ore da effettuarsi entro il termine di ogni turno di lavoro, per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto e strumentali, tenuti al rispetto della Legge 146/90.

Le Organizzazioni Sindacali garantiranno, a livello di ciascuna impresa o amministrazione interessata, il rispetto della disciplina vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come previsto dagli accordi e dalle provvisorie regolamentazioni di settore.

Anche la Fal con un comunicato annuncia lo sciopero.

Ecco nei dettagli l’avviso:

“Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane giovedì 11 aprile per uno sciopero nazionale confederale settori privati di 4 ore (dalle ore 19.30 alle ore 23.30) al quale hanno aderito le Segreterie Regionali Sindacali FILT-CGIL e UIL TRASPORTI di Puglia e Basilicata.

Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti:

zero morti sul lavoro: la sicurezza non è un’opzione;

riforma fiscale giusta: equità per lavoratori e pensionati;

nuovo modello sociale: imprese sostenibili, persone al centro.

Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.