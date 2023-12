Potenza: si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Provinciale. Ecco i dettagli

Insediato ufficialmente questa mattina, il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza eletto nell’ultima tornata elettorale del 20 dicembre, Provincia Di Potenza Upi Basilicata Province Italiane UPI, presieduto da Christian Giordano.

È stato il Presidente Giordano a dare il bentornato ai consiglieri già presenti nella precedente consiliatura ed ai 4 nuovi eletti, ricordando l’impegno profuso unanimemente in questi ultimi anni di attività nonostante i tagli del Governo nazionale e regionale e raggiungendo gli obiettivi previsti dal PNRR.

In primo piano gli sforzi ed i progetti messi in campo nei settori della edilizia scolastica e della viabilità da cui ripartire per assicurare risposte forti ai bisogni dei cittadini ed impegnandosi a condividere con tutto il Consiglio Provinciale le linee programmatiche.