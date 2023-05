Potenza si mobilita per una città a misura di mamme e bambini! Ecco l’iniziativa

“In occasione della Festa della mamma 2023, il prossimo 14 maggio, si terrà una pedalata non competitiva in Via dell’Unicef dalle ore 10:00 alle ore 12:00 con l’obiettivo di promuovere la mobilità su due ruote e sensibilizzare all’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto nonché favorire la relazione tra madri e figli attraverso le pratiche sportive.

Inoltre si intende promuovere la pratica dello sport come strumento di emancipazione femminile, di libertà e di autodeterminazione.

Alle ore 12:00 verrà inaugurato all’interno delle Scale Mobili un punto allattamento in uno spazio urbano“.

È quanto fa sapere la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

