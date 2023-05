Avigliano: fino a 100 mila euro per imprese femminili! Ecco i requisiti e fino a quando è possibile fare domanda

Contributi a fondo perduto fino a 100 mila euro per imprese femminili anche ad Avigliano.

Come chiarisce il Sindaco, Giuseppe Mecca:

“L’incentivo è gestito da Invitalia e le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 30 maggio 2023.

Le agevolazioni sono rivolte alle start up innovative costituite prevalentemente da donne in forma di società di capitali, anche cooperative aventi una sede operativa, o filiale, in uno dei Comuni montani indicati nell’Avviso allegato.

Requisiti:

1) essere regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;

2) essere costituite da non più di sessanta mesi essere di piccola dimensione;

3) si può presentare una sola domanda.

Cosa si può fare:

a) acquisto impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, hardware e software, brevetti e licenze, certificazioni purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa e legate al programma d’investimento presentato;

b) consulenze specialistiche tecnologiche nella misura massima del 20% del totale delle spese di cui ai punti precedenti”.a

