Giro d’Italia in Basilicata: “La macchina della sicurezza ha funzionato perfettamente”. I dettagli

All’indomani della due giorni della “carovana rosa” in Basilicata, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha voluto esprimere il suo compiacimento per il perfetto funzionamento della macchina della sicurezza, chiedendo al Questore, al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, al Direttore del 118 ed al Dirigente dell’Ufficio Regionale di Protezione Civile di farsi interprete delle espressioni di grande apprezzamento nei confronti rispettivamente del personale delle Forze dell’Ordine, delle Polizie locali, dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario e dei numerosissimi volontari impegnati, l’8 ed il 9 maggio, lungo il percorso delle due tappe – in arrivo a Melfi e, il giorno successivo, con partenza da Venosa – che hanno attraversato la provincia di Potenza.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro:

“Desidero ringraziarvi personalmente per il grande lavoro svolto da tutti, non solo nelle giornate dell’8 e del 9 maggio, ma anche nelle settimane di preparazione all’arrivo in provincia di Potenza del Giro d’Italia, mettendo a punto una complessa macchina organizzativa nel corso di più riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica qui in Prefettura, come pure dei tavoli tecnici in Questura.

Si deve, infatti, alla professionalità ed alla piena disponibilità delle tantissime donne e dei tantissimi uomini, che hanno assicurato tutte le misure di security e di safety, il migliore esito della due giorni ciclistica e la bellissima immagine della Basilicata passata attraverso i canali dell’informazione pubblica”.a

